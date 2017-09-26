Незаконная добыча песка пресечена в Лахденпохском районе районе Карелии

Специалисты Министерства по природопользованию и экологии выявили факты незаконной добычи песка в Лахденпохском районе Карелии, сообщает пресс-служба министерства. Факты безлицензионной добычи общераспространенных полезных ископаемых на территории лесного фонда были обнаружены в ходе рейдов. Специалисты министерства установили фирму-нарушителя.

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях предусматривает за пользование недрами без соответствующей лицензии для юрлиц штраф в размере от 800 тысяч до 1 миллиона рублей.

Юридическое лицо, виновное в совершении правонарушения, привлечено к административной ответственности, в его адрес направлено постановление о назначении административного наказания. До вступления в законную силу постановление может быть обжаловано в судебном порядке.