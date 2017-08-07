Соцсети: несколько трупов нашли на окраине Петрозаводска

Жительница Петрозаводска Вера Линькова рассказала в соцсети о странном происшествии, которое случилось в минувшие выходные. Женщина написала, что в субботу, 5 августа, отправилась на прогулку в лесной массив в Сулажгоре.

— Не доходя до леса, вижу много полиции и труп на обочине с неузнаваемо изрезанным лицом. Следователь остановил меня и стал расспрашивать, не знаю ли я этого человека? Идти в лес опасно. Не слышала ли я про толстого мужика, живущего в лесу? — рассказала очевидица.

На обратном пути от родника женщина увидела, что «рядом с трупом, уже в оцеплении полиции, стоит абсолютно голый человек лет тридцати с отсутствующим взглядом».

Вера Линькова добавила, что на следующий день — в воскресенье, 6 августа — узнала от знакомого, что нашли еще труп тоже с изрезанным лицом у лесной ламбушки и еще два трупа с изрезанными лицами в питомнике. Женщина предполагает, что это действовал не маньяк, живущий в лесу, а компания, обкурившаяся «спайсом».

Официальной информации о происшествии пока не сообщается. «Республика» выясняет подробности.