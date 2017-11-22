Несколько населенных пунктов Карелии остались без света из-за непогоды

Специалисты «Карелэнерго» переключают муниципалитеты на резервные источники энергопитания.

Из-за сложных метеоусловий — сильного снегопада, повлекшего налипание снега на провода, 22 ноября в 6:15 произошло отключение линии электропередачи 35 кВ Липпола – Леванпельта в Лахденпохском районе. В результате технологического нарушения от электроснабжения отключены потребители нескольких населенных пунктов района, сообщает пресс-служба Россетей.

В настоящее время энергетики предпринимают все меры для скорейшего восстановления электроснабжения. Бригады производственного отделения «Западно-Карельские сети» производят переключения для запитывания потребителей по резервной схеме. Всего в аварийно-восстановительных работах задействованы 8 бригад в составе 27 человек и 8 единиц техники. Кроме того, для подключения наиболее социально значимых объектов будут использованы передвижные дизельные электростанции, говорится в сообщении.

 

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  • DraKoan

    Вообще-то отключения начались часов с 12 ночи. Так что аварии, скорее всего, не только на главной линии, но и на маленьких ветках к посёлкам и домам. Поэтому, починят главную, а потом ещё долго будут чинить второстепенные.