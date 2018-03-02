Несколько домов в центре Петрозаводска остались без отопления

Сегодня утром в районе улицы Андропова прорвало трубу горячего водоснабжения. В результате без отопления и горячей воды остались дома №16, 18, 18а, 18б, 20 по проспекту Ленина и №15 и 17 по улице Андропова. Отключить дома от коммунальных ресурсов, чтобы справиться с аварией, оказалось не так просто, рассказали в пресс-службе «ПКС-Тепловые сети».

Как выяснилось, вода из поврежденной трубы попадала в тепловую камеру, из-за чего локализовать место аварии было невозможно. Температура воды достигала более ста градусов, и сотрудники предприятия просто не могли добраться до задвижек и перекрыть трубопровод.

Коммунальщики рассматривали вариант перекрыть воду в другом месте, но тогда без отопления остался бы весь центр Петрозаводска – почти 200 домов. В итоге в «ПКС» решили привлечь спасателей. Сотрудники МЧС, одетые в термоустойчивые костюмы, добрались до задвижек и перекрыли воду, после чего коммунальщики смогли приступить к устранению аварии.

Работы планируется закончить сегодня к 21:00, сообщает «ПКС-Тепловые сети».