Неизвестные подожгли три мусорных контейнера в Петрозаводске этой ночью

Пожарным минувшей ночью трижды пришлось выезжать на сообщения о горящих мусорных баках, сообщает «Петрозаводск говорит«.

Первый вызов поступил от жителей дома № 4 на улице Сулажгорской в 2:05. Когда пожарные прибыли на место, контейнер уже сгорел почти полностью.

Следующий вызов поступил в 3 часа ночи. Загорелся контейнер у соседнего дома № 6 на той же Сулажгорской.

Через 15 минут загорелся контейнер на площадке возле дома № 10 на улице Жуковского.

Как установили специалисты, все три пожара произошли из-за умышленного поджога. Сейчас проводится проверка. Неизвестный злоумышленник разыскивается.