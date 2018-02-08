Не один раз терявшийся подросток снова пропал в Петрозаводске

Уголовный розыск Петрозаводска разыскивает Арсена Титовича 2004 года рождения. Днем 7 февраля он ушел из средней школы №39. С тех пор о подростке ничего не известно. Мальчик может находиться в районе Октябрьского проспекта, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.

Полиция просит всех, кто знает о местонахождении разыскиваемого, звонить по телефонам 8-981-405-41-44, 8 -911- 423-33-83, 8-814-2-739-240.

Напомним, о розыске этого подростка мы уже писали в мае и в декабре 2017 года, а также в середине января 2018.