Названы имена десяти погибших в петербургском метро

Следственный комитет опубликовал на своем сайте имена десяти жертв теракта в петербургском метро, чьи личности уже установлены. Имена и личности еще четырех погибших до сих пор неизвестны.



– Алиева Динара Самандаровна, 08.10.1996

– Арышев Максим Витальевич, 18.08.1996

– Малюкова Ксения Сергеевна, 11.09.1998

– Медянцева Ирина Кузьминична, 06.05.1966

– Свистунова Ангелина Сергеевна, 17.02.1990

– Налимов Юрий Павлович, 07.06.1945

– Даниленко Оксана Геннадьевна, 03.10.1991

– Щекина Лариса Григорьевна, 02.06.1950

– Петров Денис Романович, 27.12.1991

– Сагадеев Мансур Тихирович, 27.08.2000 или 27.03.2000

3 апреля в петербургском метро прогремел взрыв. По предварительным данным, погибли 14 человек, еще около 50 получили ранения. Генпрокуратура объявила произошедшее терактом. На случившееся отреагировали и в Карелии: Артур Парфенчиков принес соболезнования, а затем подписал распоряжение о введении в республике дополнительных мер безопасности.

Как выяснилось во вторник, одним из пострадавших оказался бывший житель Петрозаводска.