Настоятелю Сретенского храма в Петрозаводске вернули украденные драгоценности

Украшения, украденные из Сретенского храма в Петрозаводске, вернули настоятелю отцу Леониду Леонтюку. В числе похищенного оказались кольца, серьги и части от золотых цепочек, которые прихожане оставляли у иконы Казанской Божией Матери, сообщается в группе храма в «ВКонтакте». Там же есть информация о сборе средств на стекло для иконы, которое разбил злоумышленник, пытаясь унести с собой образ.

Перевести посильную помощь можно на банковскую карту настоятеля отправив на номер 900:

ПЕРЕВОД 8-911-403-1995 сумма; карта Сбербанка 5469 2500 1261 9593; карта ВТБ24 5492 2300 8256 0845; Получатель — Леонтюк Леонид Леонидович. В комментарии к переводу нужно указать слово «храм».

Напомним, о краже стало известно 17 октября. Неизвестный проник в храм и унес золотые украшения, которые прихожане оставляли рядом с иконой Казанской Божией Матери. Подозреваемым оказался 40-летний бомж. Доказать его причастность к краже помогли очки, которые были в числе похищенных вещей: они не представляли особой ценности, однако хозяйка подробно их описала. Позже очки обнаружились в шкафу подозреваемого, хотя сам он заявлял, что не имеет отношения к инциденту.