Мужчина украл лабрадора у детей в Петрозаводске

Неизвестный мужчина в черной шапке и с пакетом в руках подбежал к двум детям, гулявшим с собаками, выхватил поводок белого лабрадора и вместе с собакой скрылся в неизвестном направлении. Инцидент, по словам участников группы «ДТП Петрозаводска и Карелии» произошел накануне вечером в районе дома № 3 на Лососинском шоссе.

В течение ночи добровольцы организовали патрулирование. К поискам собаки подключилась полиция. В итоге злоумышленника нашли в одной из квартир Петрозаводска, а собака находилась в другой квартире.

Почему мужчина поступил подобным образом, он объяснить стражам порядка не смог. В настоящий момент мужчина находится в отделении полиции, с ним проводится работа, сообщили в МВД Карелии.