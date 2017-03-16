Молодого мужчину вытащили из горящего автомобиля в Петрозаводске

Сегодня ночью петрозаводские спасатели выезжали к дому № 17 по улице Древлянка. В пожарно-спасательную часть позвонил мужчина и сообщил, что из-под капота припаркованной во дворе машины валит дым, пишет портал «Петрозаводск говорит».

Прибыв на место, пожарные увидели языки пламени, вырывающиеся из-под днища авто. С огнем справились в считанные минуты, а из самой машины вытащили молодого мужчину, которого тут же осмотрели парамедики. Медицинская помощь ему не требовалась, однако поведение его было неадекватным. К тому времени, как на место приехала полиция, мужчина куда-то исчез.

В результате пожара повреждено днище автомобиля Hyundai Accent, причина возгорания устанавливается.