Молодая женщина погибла под колесами поезда в Карелии

Сегодня в полдень в Медвежьегорске недалеко от станции Медвежья гора 27-летняя местная женщина попала под колеса поезда № 15 сообщением Мурманск — Москва. Об этом нам сообщили в транспортной прокуратуре Карелии.

Погибшая переходила железнодорожные пути в неположенном месте. Машинист ее увидел и подал звуковые сигналы, однако женщина на них не среагировала. Экстренное торможение не помогло. Известно, что погибшая была трезвой, почему женщина не услышала сигналы машиниста, остается неизвестным.

От полученных травм жительница Медвежьегорска скончалась на месте. По данному факту транспортная прокуратура Карелии проводит проверку.

В транспортной прокуратуре также отметили, что железнодорожное сообщение из-за трагедии было приостановлено на 15 минут.