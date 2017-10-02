Мэрия потребовала проверить трубы, залившие дома на Древлянке

Администрация Петрозаводска потребовала проверить систему отопления в домах на Древлянке, квартиры в которых в это воскресенье залило водой. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета. Нужно выяснить причины потопа и установить ущерб.

Обследование проведут представители «ПКС-Тепловые сети», ТГК-1 и работники управляющих компаний Петрозаводска, обслуживающих дома.

Мэрия Петрозаводска предоставит пострадавшим юридическую помощь.

— Администрация готова предоставить свои консультации всем, кто считает себя потерпевшим в результате технологического нарушения, — отметила заместитель главы Петрозаводска Юлия Мизинкова.

Напомним, в минувшее воскресенье предположительно в результате повышения давления в системе теплоснабжения протекли трубы отопления в нескольких домах на Древлянке. В результате были повреждены радиаторы в нескольких квартирах и еще несколько квартир залило водой.