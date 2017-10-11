Медвежья угроза

СНТ «Лесовод» находится всего в паре километров от популярного пляжа Маткачи, посреди озер Сургубское и Укшезеро, разделенных длинным и узким полуостровом Краснов Наволок. Летом сюда в поисках красивых видов устремляются многочисленные туристы, а сейчас тут спокойно. Лишь несколько пенсионеров готовят свои огороды и теплицы к зиме.

О том, что в окрестностях кооператива живет медведь, знали все. Этим летом, говорят, даже видели медведицу с двумя медвежатами, одного лосенка, а к участкам иногда подходят лисы. Гармоничную картину единения человека и животного мира прервал инцидент, произошедший в минувший понедельник.

— Я не понимаю, Анатолия только увезли, а на сайтах уже информация появилась. Уже написали, что у него и ружье было, и что на участке прямо все произошло. Кто им такую глупость-то сказал? Таксист, наверное, который его в город повез, — местная дачница наотрез отказалась представляться, зато сразу же поняла, по какому случаю в их кооператив журналист забрел.

Новость о том, что медведь напал на дачника в Прионежском районе, появилась днем в понедельник. Изначально говорилось, что мужчина встретился с хищником на своем участке, выстрелил, и зверь напал на человека. Согласно более поздней версии, мужчина собирал ягоды, собака своим лаем раздразнила медведя и спряталась за хозяина, который принял удар на себя.

Фото: Максим Алиев Фото: Максим Алиев Фото: Максим Алиев Фото: Максим Алиев

Если первая версия оказалась полностью неправильной, то вторая правдива лишь отчасти. По словам соседей, мужчина и его жена отлично ориентируются в окрестных лесах, постоянно ходят за грибами и ягодами, и в тот день пострадавший в очередной раз вернулся из леса с полным ведром опят. Потом он взял с собой собаку, которая сидит на цепи, и пошел ее выгуливать в лес, а заодно поискать еще грибов.

Прошли они чуть больше километра, и медведя встретили на одной из полян, рядом с малинником.

— Вижу, он выходит из леса, — рассказывает дачница Людмила Васильевна, которая первой встретила пострадавшего мужчину, когда тот дошел до кооператива. — Впереди собака бежит, вся измученная. Обычно она активная, на меня лаяла, я ей не нравлюсь, а сейчас абсолютно спокойно подошла, постояла возле меня. Он сам весь в крови: руки, лицо.

— Все знали, что здесь медведь живет, и Толя знал, — продолжает она, — но то, что он себя настолько агрессивно поведет, никто не думал. Он рассказал: «Медведь неожиданно из кустов вышел. Сначала шел на четвереньках, а потом поднялся и пошел на меня, и я опешил». Его спасла собака. Она начала медведя дергать за зад и отвлекать его.

Мужчина позвонил жене, та приехала на такси, и на том же такси его увезли в больницу.

Медики зашили раны пострадавшего и сейчас оценивают его состояние как средней тяжести. Собака, которая была свидетелем нападения, до сих пор сидит на даче в вольере. По всей видимости, после встречи с медведем собака находится в шоке.

Местные жители после случившегося с опаской ходят даже до ближайшего родника, а следы медвежьего помета, которые встречаются то тут, то там практически у границы с кооперативом, уже воспринимаются как напоминание о серьезной угрозе. Местные жители считают, что манят медведей в их места дикие яблони, которые растут на полуострове, и кусты малины, которых тут тоже в избытке.

Начальник управления охотничьего хозяйства Минсельхоза Карелии Егор Руппиев рассказал, что мужчина пострадал от лап молодого медведя, для которого такое поведение не типично.

— Обычно они уходят, если чувствуют человека. Может, он испугался и стал обороняться. Тут много факторов, которые могли спровоцировать такое поведение животного, и нужно все смотреть на месте, — рассказал он.

Подобных случаев нападения медведя на человека в Карелии не фиксировали уже очень давно, если не считать нападения на посетителя зоокомплекса «Три медведя», где медведица просто перепрыгнула через вольер и набросилась на мужчину.

По всей видимости, медведь попал на полуостров по воде, преодолев не менее километра либо по Укшозеро, либо по Сургубскому. Интересно, что активность медведей отмечают и в других кооперативах, расположенных по берегам этих озер. На косолапых хищников жалуются жители Шуйской Чупы, Косалмы, дачных кооперативов неподалеку.

О том, что медведи стали чаще выходить к человеческому жилью и даже обустраивать свои берлоги, с тревогой говорят не только местные жители, но и экологи. Дикие звери не зря выбирают такое соседство: круглый год на помойках можно найти что-нибудь съестное. Плохо это может кончиться и для людей, и для животных.