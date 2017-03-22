В Карелии солдат-контрактник три года скрывался от службы в монастыре

Петрозаводский гарнизонный военный суд рассмотрел дела в отношении двоих военнослужащих, обвинявшихся в дезертирстве. Оба получили условные сроки, сообщили «Республике» в военном следственном отделе.

Один из осужденных, Олег Морозов, служил в армии по контракту. С 4 февраля 2014-го по 18 октября 2016 года он без уважительных причин не являлся на службу, скрываясь в отдаленном монастыре в Пудожском районе.

Суд признал его виновным в дезертирстве и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно.

Второй осужденный по имени Денис Аристратов, также будучи контрактником, не являлся на службу с 10 ноября 2016-го по 16 января 2017 года. Все это время он скрывался у себя дома в Петрозаводске.

Оценив доказательства, суд признал его виновным с длительном уклонении от службы. Военнослужащему назначили наказание в виде лишения свободы на 2,5 года условно.