Количество заболевших кишечной инфекцией детей в Чалне растет

41 человек заразился острой кишечной инфекцией в поселке Чална Пряжинского района Карелии, из этого числа — 31 ребенок до 17 лет. За два дня количество заболевших увеличилось более чем в два раза, 1 человек госпитализирован, остальные получают амбулаторное лечение. Специалисты управления Роспотребнадзора по Карелии по результатам предварительного расследования не исключают водный путь передачи инфекции.

По результатам лабораторной диагностики у 5 человек установлена норовирусная инфекция.

Управление Роспотребнадзора держит ситуацию на контроле.

Администрации Медвежьегорского и Пряжинского районов, МУП «Пряжинское КУМИ» предписано обеспечить население питьевой водой гарантированного качества, промыть систему водоснабжения, ввести гиперхлорирование с контролем уровня остаточного хлора и информировать людей о развитии ситуации.

Эпидемиологическое расследование продолжается. Следком Карелии проводит проверку по факту отравлений жителей Чалны.