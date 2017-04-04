Карельского предпринимателя оштрафовали на 200 тысяч за езду в пьяном виде

В Лоухском районе мировой судья вынес приговор в отношении директора фирмы, зарегистрированной в Петрозаводске. Мужчина обвинялся в управлении автомобилем в нетрезвом виде, пишет пресс-служба прокуратуры Карелии.

Суд установил, что в октябре 2016 года предприниматель приехал в Лоухи в командировку. Там он выпил и сел за руль автомобиля, однако далеко уехать не успел: его остановили сотрудники ГИБДД.

Позже выяснилось, что мужчина уже привлекался к административной ответственности за езду в пьяном виде. Повторное нарушение он совершил, когда прежнее наказание еще действовало.

Суд назначил предпринимателю наказание в виде штрафа в 200 тысяч рублей и лишил прав на два года.