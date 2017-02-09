Известной в Петрозаводске зоозащитнице требуется помощь после пожара

Сегодня ранним утром в Петрозаводске в четырехквартирном доме № 17 по улице Прионежской произошел пожар – загорелась одна из квартир. Как позже выяснилось, огонь полностью уничтожил жилище известной в столице Карелии зоозащитницы Жанны Галушкиной. Об этом сообщает группа «Приют для животных «Дорога домой«.

Жанна успела спасти из горящего дома своих малолетних детей — шестилетнюю дочь и девятилетнего сына – и подопечных собак. Как нам сообщила подруга потерпевшей Нина Гаврилова, несчастный случай унес жизни трех кошек, двух попугаев и одной крысы.

– Жанна фактически осталась на улице, – отметила Нина Гаврилова.

Приют для животных «Дорога домой» просит оказать финансовую или материальную помощь для Жанны и её детей.

Размер одежды для Жанны – 42-44 рост до 170 см, размер обуви 37. Детки: девочка 6 лет и мальчик 9 лет. За подробной информацией можно обратиться непосредственно к самой Жанне по телефону 8953-529-99-03.

Деньги можно перечислять на карту Сбербанка: 5336690007776638.

Или через мобильный банк: 89116663834 (Нина Гаврилова).