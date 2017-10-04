Избитый по указанию ребенка инвалид обратился в полицию Петрозаводска. Об этом сообщили «Республике» в полиции города.

– Участковый нашел нападавших, составил административный протокол по статье «побои» и направил дело в суд, – добавили в ведомстве.

Напомним, вечером 18 сентября двое мужчин набросились на прохожего во дворе дома № 29 на улице Антикайнена. Нападавшие начали избивать потерпевшего после того, как на него указал мальчик. Видеозапись произошедшего появилась в Сети. Позже выяснилось, что избитый – инвалид, живущий с женой и матерью.