И. о. первого замминистра строительства Карелии Дмитрий Горох подал в отставку 8 февраля. Как сообщили «Республике» в пресс-службе министерства, руководитель ведомства Олег Ермолаев подписал заявление чиновника об увольнении по собственному желанию.

Напомним, Дмитрий Горох проходит свидетелем по делу о мошенничестве при строительстве жилого дома в Кондопоге по программе расселения аварийного жилья. Недавно городской суд Петрозаводска арестовал предпринимателя Сергея Никольского до 29 марта. Бизнесмен был соучредителем строительной компании, которая с нарушениями построила дом для расселения аварийного фонда на улице Горького в Кондопоге. Впоследствии семь квартир на первом этаже признали непригодными для проживания. Ситуация стала предметом разбирательства следственных органов.

Дмитрий Горох и замруководителя управления капитального строительства Александр Терез также были соучредителями компании, которая занималась строительством дома.