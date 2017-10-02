Грузовой поезд раздавил лежавшего на путях мужчину под Петрозаводском

30 сентября в 7:32 на станции Онежский грузовой поезд наехал на лежавшего в колее пути мужчину. Машинист видел препятствие на пути и применил экстренное торможение, однако остановить состав не удалось.

После остановки поезда под вторым вагоном состава обнаружено тело мужчины без признаков жизни с тяжелыми телесными повреждениями. Бригадой медиков констатирована смерть пострадавшего. Об этом сообщает транспортная прокуратура Карелии.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ее результаты Карельская транспортная прокуратура взяла под контроль.

В 2017 году это восьмая смерть, связанная с железнодорожным транспортом в Карелии.