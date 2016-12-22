Гибель детей на Сямозере вошла в десятку главных событий года в России

Гибель 14 детей на озере Сямозеро в Карелии вошла в десятку важнейших событий 2016 года по мнению россиян. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного «Левада-центром» с 9 по 12 декабря.

О сямозерской трагедии вспомнил каждый пятый респондент, в результате социологи поместили ее на шестое место. Выше оказались рост цен (30% опрошенных), избрание Дональда Трампа президентом США (28%), отстранение российским спортсменов от Олимпиады и сама Олимпиада в Рио (по 23%), а также конфликт в Сирии (22%).

Более низкие позиции в рейтинге событий заняли, в частности, арест Алексея Улюкаева, выборы депутатов Госдумы и панамский офшорный скандал. Каждый участник опроса мог предложить несколько вариантов ответа.