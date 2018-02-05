Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении шестерых фигурантов «сямозерского дела»

Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении шестерых граждан, причастных к трагедии на Сямозере. Об этом сообщается на сайте ведомства. Они обвиняются в совершении преступлений: «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», «оставление в опасности» и «халатность».

По версии следствия, директор ООО «Парк-Отель «Сямозеро» совместно с начальником принадлежащего обществу детского оздоровительного лагеря и еще с двумя работниками учреждения не организовали надлежащим образом отдых детей в лагере, также обещанные путевками услуги не отвечали требованиям к качеству, безопасности жизни и здоровья.

В результате трое работников лагеря с 17 по 18 июня 2016 года вывели 47 несовершеннолетних в водный на Сямозеро на неисправном плавсредстве с превышением грузоподъемности. При этом дети не были обеспеченны спасательными жилетами по размеру, сотрудники лагеря не являлись инструкторами детско-юношеского туризма и не обладали необходимым уровнем подготовки для проведения водной судовой практики, а также навыками управления рафтом и каноэ. Также сотрудники лагеря не имели опыта поведения в экстремальной ситуации, что в условиях шторма повлекло гибель 14 детей из-за утопления судна. Также из-за указанных действий должностных лиц выжившие несовершеннолетние получили телесные повреждения и приобрели различные вирусные заболевания.

Кроме того, руководитель Роспотребнадзора Карелии и его заместитель, будучи осведомленными о наличии в лагере многочисленных нарушений, надлежащих мер не приняли, выдав в июне 2016 года заключение о соответствии лагеря государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Тем самым они допустили наступление указанных тяжких последствий.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Пряжинский районный суд Карелии.

Напомним, по так называемому сямозерскому делу Елену Решетову и ее заместителя Вадима Виноградова обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Руководитель регионального Роспотребнадзора Анатолий Коваленко обвиняется в халатности. Следствие установило, что Елена Решетова является единственным участником ООО «Парк-Отель «Сямозеро». Своим собственным распоряжением она назначила себя директором лагеря. Ответственным за купание детей в летний период 2016 года Решетова назначила Вадима Виноградова, по совместительству своего заместителя.