Гараж сгорел в Петрозаводске сегодня утром

Потушить огонь пожарным удалось в течение получаса.

Гаражный бокс загорелся сегодня на улице Медвежьегорской в Петрозаводске около половины восьмого утра, сообщает пресс-служба МЧС Карелии.

На место происшествия выехали 12 человек и 4 единицы техники. Огонь удалось потушить в течение получаса.

 

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