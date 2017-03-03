Гараж сгорел в Петрозаводске сегодня утром

Гаражный бокс загорелся сегодня на улице Медвежьегорской в Петрозаводске около половины восьмого утра, сообщает пресс-служба МЧС Карелии.

На место происшествия выехали 12 человек и 4 единицы техники. Огонь удалось потушить в течение получаса.