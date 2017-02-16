ФСИН опровергла заявления о пытках в карельских колониях

Заявления о том, что большинство исправительных колоний Карелии являются «пыточными», не соответствуют действительности. Об этом агентству РИА Новости сообщил официальный представитель регионального УФСИН Виталий Фефелов.

Фефелов напомнил, что начиная с ноября прошлого года Следственный комитет проводил серию доследственных проверок по заявлениям заключенных, жаловавшихся на избиения со стороны сотрудников колоний.

— Ни одно из таких заявлений не было признано соответствующим действительности. Более того, в дальнейшем органы прокуратуры провели повторную проверку данных заявлений, после чего согласились с итогами первоначальной проверки, — сказал представитель ведомства.

В ноябре 2016 года федеральные СМИ опубликовали письмо заключенного ИК № 7 в Сегеже Ильдара Дадина, сообщившего о применяемых к нему пытках. Затем с аналогичными заявлениями выступили еще несколько заключенных.