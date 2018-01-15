Энергетики вернули свет в дома на Ключевой в Петрозаводске

Свет в дома жителей Ключевой вернулся. Энергетики подключили потребителей к резервному источнику питания. Теперь рабочие будут искать и ликвидировать причины отключения электроэнергии на основной цепи.

Напомним, сегодня около 20.00 в микрорайоне Ключевая в Петрозаводске пропал свет. Сколько именно домов осталось без электричества, энергетики затруднились сообщить, однако по сообщениям наших читателей, света не было на улицах Кемская, Судостроительная, Нойбранденбургская, Петрова, Ключевая, Гвардейская, Сусанина, Антонова, Репникова и Сегежская.