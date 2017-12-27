Энергетики Карелии предупредили о возможных отключениях света из-за непогоды

Пресс-служба «Карелэнерго» предупреждает: метеорологическая обстановка в регионе продолжает ухудшаться.

«К обильному мокрому снегу добавляется гололед, в результате чего провода линий электропередачи покрываются толстым слоем льда. Это вызывает обрывы и, как следствие, нарушение электроснабжения населенных пунктов и предприятий».

Бригады энергетиков ведут круглосуточное дежурство и оперативно выезжают к местам повреждений ЛЭП. Для расчистки просек от упавших деревьев выдвинуты дополнительные бригады лесорубов. На помощь энергетикам Карелии пришли коллеги из соседних регионов.

Населенные пункты обеспечены резервными источниками электроснабжения. «Карелэнерго» нуждается в помощи региональных властей в части расчистки дорог. После обильных снегопадов тяжелой спецтехнике на гусеничном ходу тяжело добраться до населенных пунктов и мест повреждений ЛЭП.

Напомним, сегодня утром 18 поселков на юге Карелии остались без света.