Энергетики ищут места повреждения ЛЭП в Сортавальском районе с помощью вертолетов

Места повреждения ЛЭП в Сортавальском районе Карелии энергетики ищут с помощью двух вертолетов. Об этом сообщает пресс-служба компании «Карелэнерго». Работы по восстановлению электроснабжения ведутся в сложных метеоусловиях.

Причиной отключений линий 110 и 35 киловольт в Сортавальском районе стали снег с дождем и порывистый ветер.

По словам директора «Карелэнерго» Дениса Осьмова, ситуация находится под особым контролем энергетиков, которые совместно с местными властями и профильными службами ликвидируют последствия стихии.

– Аварийно-восстановительные работы в Сортавальском районе не останавливались минувшей ночью. Они продолжаются, несмотря на сложные метеоусловия. В работах задействованы 24 бригады – это 87 человек и 25 единиц техники. Ориентировочное время восстановления электроснабжения — 20:00 13 декабря, – сообщил Осьмов.

Ранее сообщалось, что на помощь сотрудникам «Карелэнерго» прибыли мобильные бригады из «Псковэнерго», «Вологдаэнерго» и «Новгородэнерго».

Для обратной связи с потребителями при отключениях электроэнергии работает бесплатная «горячая линия»: 8-800-333-02-52.