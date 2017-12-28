Энергетики и лесорубы расчистили от аварийных деревьев почти 7 гектаров вдоль ЛЭП на западе Карелии

Энергетики и лесорубы продолжают ликвидировать последствия непогоды на западе Карелии – они расчищают просеки линий электропередачи от упавших деревьев. Об этом сообщили в энергоснабжающей компании «Карелэнерго».

Вторые сутки вдоль ЛЭП между Сортавальским и Питкярантским районами работают две бригады лесорубов. Они также ведут интенсивную расчистку деревьев, представляющих угрозу в связи с возможным падением на ЛЭП.

– К настоящему времени специалисты подрядной организации «Нильс» уже расчистили 6,7 га вдоль линий электропередачи в районе поселков Харлу, Хямекоски, Ляскеля. За короткий срок убрано 41 дерево, – добавили в энергоснабжающей компании.

Кроме того, продолжаются неотложные работы и на самих воздушных линиях электропередачи. Для обеспечения надежного электроснабжения жителей Северного Приладожья в круглосуточном режиме работают 45 бригад энергетиков из Карелии, Пскова, Новгорода и Вологды.