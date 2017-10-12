Экс-работник зверофермы в Пряже покончил с собой

Бывший работник кухни зверофермы в Пряже покончил с собой. Об этом ИА «Республика» сообщили сотрудники предприятия. В региональном управлении Следкома Карелии информацию о суициде подтвердили, отметив, что мужчина к тому моменту уже не числился работником фермы.

По нашей информации, суицид произошел в тот же день, когда на звероферме в результате несчастного случая погиб рабочий, развозивший корм на автопогрузчике. Во время работ автопогрузчик перевернулся, и находившийся в кабине мужчина получил травмы, от которых скончался на месте.