Двоих жителей Питера спасли сотрудники МЧС со льда Ладоги

Сегодня в 19.08 в МЧС Карелии поступило сообщение о том, что двум жителям Санкт-Петербурга, находящимся на льду Ладожского озера, срочно требуется помощь спасателей. Мужчины находились в трех километрах от берега в районе поселка Тарулинна Сортавальского района, сообщили в пресс-службе ведомства. При возвращении домой на пути граждан начала появляться вода, обойти которую они не смогли.

Для оказания помощи к месту происшествия были направлены суда на воздушной подушке. В операции приняли участие сотрудники ГИСМ и Сортавальского поисково-спасательного отряда. В 20.25 жители Санкт-Петербурга были доставлены на берег в Сортавалу. В медицинской помощи они не нуждались.

МЧС по Карелии напоминает, что из-за погодных условий на Ладожском и Онежском озерах сложилась обстановка, в связи с которой существует большая вероятность возникновения чрезвычайных ситуации, связанных с провалами людей под лед и отрыв льдин.

Если вы стали очевидцем несчастного случая на водном объекте или сами попали в чрезвычайную ситуацию, срочно обращайтесь за помощью в пожарно-спасательную службу по телефону мобильной связи – 101.