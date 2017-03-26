Двое маленьких детей пропали в Петрозаводске

Полиция Петрозаводска разыскивают двое несовершеннолетних — восьмилетнего мальчика и шестилетнюю девочку. 25 марта в 11 часов они ушли из дома на улице Сулажгорской, и до настоящего времени их место нахождения неизвестно, сообщает сайт karelia.news.

Мальчик — Александр Мамедович Борисенко 2008 года рождения. На вид ему 9 лет, рост 145-150 см, волосы светлые, короткие. Был одет в зеленую куртку, черную шапку с надписью «Spovt» спереди белого цвета, спортивные штаны с зелеными полосками по бокам, на ногах туфли.

Девочка — Алла Петровна Борисенко 2010 года рождения, рост 130-140 см, темные волосы ниже плеч. Была одета в розовую шапку с помпоном, спереди рисунок — цветы с блестками, зеленую куртку, на капюшоне — зеленый мех. Также на ней были коричневые штаны, резиновые розовые сапоги.

Предположительно, дети могут находятся в районе Ключевой или Сулажгоры. Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемых, просим сообщить информацию по телефонам: 8-911-435-80-09, 89114076167, 8(8142) 73-91-54 или 02 (с мобильного – 102).