Двое мужчин сгорели на пожаре в Пудоже

В ночь на 11 октября этого года в одном из деревянных домов города Пудожа произошел пожар. При тушении в квартире были обнаружены тела двоих мужчин, которые находились в гостях у хозяина. Сам хозяин успел покинуть квартиру. Он получил ожоги, но остался жив, сообщает пресс-служба Следкома по Карелии.

Медвежьегорским отделом Следкома по Карелии проводится доследственная проверка происшествия.

По версии следствия, главная версия возгорания в квартире — неосторожное обращение с огнем. Причины смерти потерпевших устанавливаются.