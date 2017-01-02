Две семьи в Карелии остались без дома из-за пожара в новогоднюю ночь

Пожар в поселке Повенец Медвежьегорского района произошел 1 января в пять часов утра, когда люди уже спали. Пламя заметили соседи, которые возвращались из гостей. Они выбили дверь, но выходить из горящего дома двум семейным парам и их гостям пришлось уже через окна. Вещи и документы спасти не удалось. Никто из погорельцев не пострадал.

Администрация Повенца предоставила временное жилье одной из семей. У второй семьи есть другая квартира.

Власти поселения объявили сбор средств для погорельцев: нужна посуда, постельное белье, одежда (размер женской одежды 52, мужской 52-54) и обувь (женская 41-го размера, мужская 42-43-го). Вещи можно приносить в администрацию Повенца (тел.: 8-911-424-06-97 или 8-911-410-91-27 (Налейкина Г. Д.)) Помочь также можно деньгами.

В администрации Повенца рассказали, что помощь уже поступает от жителей поселения, из Медвежьегорска и села Сосновка.

«Республика» выяснила интересные подробности происшествия. По словам местных жителей, первым огонь заметил юноша, которого в раннем детстве спасла хозяйка одной из квартир сгоревшего дома. Мальчик тонул в реке, женщина его вытащила.

— Теперь, получается, он спас ее, — рассказала нам сотрудница администрации Повенца.