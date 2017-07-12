Две девочки-подростки пропали в Петрозаводске

Двух девочек-подростков разыскивает полиция Петрозаводска. Об этом «Республике» сообщили в пресс-службе ведомства. Исчезли 15-летняя Полина Смирнова и 16-летняя Валерия Шляхова.

Когда девочки ушли из дома, неизвестно; информация о том, что они пропали, поступила в полицию сегодня.

Полина Смирнова. Фото предоставлено пресс-службой МВД Валерия Шляхова. Фото предоставлено пресс-службой МВД

Приметы Полины Смирновой: на вид 17 лет, рост 167 сантиметров, худощавого телосложения, прямые черные волосы до плеч. Была одета в черные джинсы, синюю куртку и черную кепку с плоским козырьком.

Приметы Валерии Шляховой: на вид 16 лет, рост 155 сантиметров, среднего телосложения, глаза карие, волосы прямые темно-русые до плеч. Была одета в черную кожаную куртку, длинную серую юбку, туфли черного цвета и серый платок.

Всех, кому известно что-либо о местонахождении разыскиваемых, полиция просит сообщать по телефонам: 8-981-405-41-44, 739-240 или 02.