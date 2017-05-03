Два ребенка пропали в Петрозаводске

Во вторник, 2 мая, в Петрозаводске пропали два ребенка. Об этом сообщается в группе «Жди меня«.

Около 9:30 из своего дома ушел Юшкевич Денис Анатольевич. Мальчику 2004 года рождения на вид 11-12 лет, он низкого роста, худощавого телосложения, волосы русые, глаза голубые.

Подросток был одет в светлую толстовку с капюшоном, бордовую безрукавку, темные джинсы и светлые кроссовки. Предположительно может находиться в районе пр. Октябрьского — ул. Достоевского. Всех, кто располагает информацией о его местонахождении, просят сообщить по телефонам: (8-814-2) 73-91-54, 78-05-81, 71-53-27, 8-911-407-61-67 или 02.

Кроме того, разыскивается Егорина Валерия Викторовна, 2003 года рождения, которая 02.05.2017 года около 14:00 ушла из дома в Петрозаводске.

Приметы: на вид 13-14 лет, рост 165 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, стрижка каре чуть выше плеч, глаза голубые. Была одета: короткая кожаная куртка черного цвета, брюки цвета хаки, бело-синие кроссовки.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о ее месте нахождения, сообщать по телефонам: (8-814-2) 73-91-54, 78-05-81, 71-53-27, 8-911-407-61-67 или 02.