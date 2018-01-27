Два крупных района Петрозаводска остались без света

Сегодня в 11:50 на Кукковке и Голиковке без света остались 270 домов и один детский сад (№ 2 «Солнышко»)

Сейчас аварийная бригада «ОРЭС-Петрозаводск» восстанавливает электроснабжение этих районов, пишет пресс-служба администрации столицы Карелии.