Два депутата лишились мест в совете поселения из-за справок о доходах

В Надвоицах досрочно прекращены полномочия двух депутатов местного совета городского поселения. Народные избранники не представили сведения о доходах за 2015 год, пишет пресс-служба прокуратуры Карелии.

Своими действиями народные избарнники нарушили сразу три федеральных закона: «О противодействии коррупции», «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» и «Об общих принципах организации местного самоуправления».

Прокурор потребовал устранить выявленные нарушения. Этот вопрос рассмотрели на сессии совета и решили досрочно прекратить полномочия указанных депутатов.