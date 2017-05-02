Два человека спрыгнули с моста в реку в Петрозаводске

Вчера вечером спасатели Петрозаводска получили сообщение о том, что в реке Лососинке в районе дома № 1б по Лососинскому шоссе находятся люди. Прибыв на место, они обнаружили, что пострадавшие – девушка и молодой человек – уже выбрались на берег, пишет издание «Петрозаводск говорит».

По предварительным данным, девушка прыгнула с моста, а молодой человек нырнул следом, чтобы ее спасти. По словам очевидцев, оба чуть не утонули, но все-таки сумели выплыть.

Пострадавших осмотрели парамедики и убедились, что в госпитализации они не нуждаются, после чего доставили молодых людей домой.