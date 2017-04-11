Дорожники до сих пор восстанавливают участок грунтовки на трассе «Сортавала»

В Упрдор «Северо-Запад» рассказали, что причина затора на 151-м километре трассы А-121 «Сортавала» на границе Карелии и Ленобласти ликвидирована. К размытие грунтовой дороги привело то, что грузоперевозчики, эксплуатирующие эту дорогу, нарушают ограничения по весу фур.

— В условиях переувлажнения покрытия дороги сверхдопустимая нагрузка на нее привела к ее ненормативному состоянию, — говорится в сообщении пресс-службы Упрдор «Северо-Запад».

На место затора накануне отправили спецтехнику, которая занимается восстановлением дороги. Движение по грунтовке осуществляется в реверсивном режиме.

Представитель компании отметила, что временные ограничения по допустимой нагрузкой на ось грузовиков ввели в марте 2017 года. Водителей о них оповестили заранее.

В Упрдор «Северо-Запад» подчеркнули, что этот участок трассы — единственный в сети федеральных трасс в Ленобласти. В этом году планируют приступить к строительству участка дороги А-121 от Приозерска до границы с Карелией.