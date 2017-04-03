Дополнительные меры безопасности введены в Карелии в связи со взрывом в петербургском метро

Врио Главы Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение по дополнительным мерам безопасности в республике. Текст документа приводит пресс-служба регионального правительства.

В связи с чрезвычайным происшествием, произошедшим 3 апреля 2017 года в метрополитене г. Санкт-Петербурга и в целях принятия дополнительных мер, направленных на обеспечение безопасности населения и антитеррористической защищенности объектов на территории Республики Карелия:

1. Руководителям органов исполнительной власти Республики Карелия, руководителям органов местного самоуправления в Республике Карелия, хозяйствующим субъектам:

1) Уточнить порядок проведения мероприятий, предусмотренных планами дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства, разработанными в соответствии с распоряжением Правительства Республики Карелия от 6 ноября 2012 года № 664р-П.

2) Уделить повышенное внимание мерам антитеррористической безопасности общественного транспорта и транспортной инфраструктуры. Провести дополнительные инструктажи водителей, кондукторов и контролеров общественного транспорта по вопросам профилактики террористических угроз, в том числе по своевременному выявлению подозрительных лиц, подпадающих под признаки возможной причастности к террористической деятельности, «террористов-смертников» и лиц, осуществляющих их сопровождение, а также перевозку взрывных устройств, взрывчатых, ядовитых и иных опасных веществ.

Проверить наличие в общественном транспорте и на объектах транспортной инфраструктуры (автовокзалы, автостанции) информации (памяток) для пассажиров по действиям в случае обнаружения подозрительных вещей и предметов, в удобном для восприятия виде. При необходимости инициировать размещение соответствующих информационных материалов в общественном транспорте, в помещениях автовокзалов и автостанций.

Также в рамках принимаемых мер по обеспечению безопасности на транспорте провести:

— внеплановые инструктажи работников, осуществляющих деятельность в зонах транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры, и сил обеспечивающих транспортную безопасность, направленные для исключения несанкционированных приемов посылок и отправлений с водителями и пассажирами рейсов межрегиональных и межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок;

— усилить контроль за проведением предрейсовых и послерейсовых проверок транспортных средств;

— обеспечить выборочную проверку багажа и ручной клади с использованием металлодетекторов у подозрительных лиц.

3) Организовать проведение инструктажей руководства и персонала объектов и мест массового пребывания людей, объектов жизнеобеспечения по порядку их действий в случае совершения или угрозы совершения террористического акта. Уточнить планы эвакуации людей.

4) Обеспечить устойчивое функционирование и использование аппаратно-программных комплексов «Безопасный город» и имеющихся систем видеонаблюдения в интересах своевременного выявления признаков подготовки террористического акта, а также установления и проверки лиц, возможно причастных к террористической деятельности. Проверить уровень взаимодействия операторов этих систем с органами правопорядка и безопасности, а также с Едиными дежурно-диспетчерскими службами администраций муниципальных районов и городских округов республики.

5) С привлечением средств массовой информации, системы ОКСИОН, средств наружной рекламы организовать проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на повышение бдительности населения и разъяснение порядка их действий в случае возникновения террористических угроз и иных чрезвычайных ситуаций. Дополнительно довести до населения информацию о контактных телефонах экстренных и оперативных служб, служб спасения.

6) Обеспечить постоянную готовность сил и средств, привлекаемых к реализации мероприятий по минимизации и (или) ликвидации последствий возможных проявлений терроризма.

7) Обратить особое внимание на способы оповещения населения при возникновении угрозы совершения террористического акта, правилах поведения граждан в случае обнаружения вещей и предметов, схожих по внешнему виду со взрывными устройствами, признаках подозрительного поведения отдельных лиц.

2. О проведенной работе проинформировать до 6 апреля 2017 года.