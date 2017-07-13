Дома на Московской подключат к водоснабжению до конца дня

На улице Московской продолжаются работы по восстановлению водоснабжения, сообщили в ПКС. До конца рабочего дня все оставшиеся дома будут подключены по временной схеме.

Причина повреждения установлена — на водопроводной трубе возникла трещина. Для ее устранения понадобится дополнительное время. Ремонтная бригада ПКС-Водоканал работает в усиленном режиме.

Напомним, авария произошла вчера около 18 часов вечера. Вода хлынула из под земли в районе перекрестка Октябрьского и Московской устроила настоящий потоп.