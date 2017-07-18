Добровольцы для поисков пропавшей пенсионерки нужны в Петрозаводске

В Петрозаводске набирают добровольцев для поисков пропавшей без вести Натальи Сергеевны Польковой. Они будут помогать полиции и кинологам прочесывать лесной массив в районе Cтуденческого городка (за стройкой «Леруа Мерлен»).

Волонтеров будут ждать 19 июля в 9:00 на площадке у входа в «Сигму» на Лесном проспекте (со стороны Университетской улицы), сообщается в группе «Жди меня. Поиск людей на территории Карелии». Следует надеть подходящую для леса одежду и взять с собой репеллент. Телефон ответственного лица +7-911-420-42-05 (Алексей).

Напомним, Наталья Полькова 1953 года рождения пропала 15 июля. Она ушла на прогулку с рыжей лайкой по кличке Белка, с тех пор о ней ничего не известно.