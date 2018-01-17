Девятилетний мальчик пропал в Петрозаводске

Полиция Петрозаводска разыскивает без вести пропавшего Яромира Дмитриевича Бердашева, 2009 года рождения, проживающего на улице Петрова, сообщает МВД Карелии.

17 января 2018 года в 15:00 он выехал на маршрутном автобусе №26 с улицы Парфенова в сторону Ключевой до настоящего момента его местонахождение не известно.

На вид мальчику 10 лет, плотного телосложения, у него светлые волосы и глаза голубые.

Яромир был одет в черную куртку с желтым мехом, темно-синие штаны, серые кроссовки, темно-серуя шапку. На спине – школьный ранец.

Всех, имеющих информацию о местонахождении Яромира или видевших его сегодня, просим сообщить об этом по телефонам: 8-981-405-41-44, 8(8142)715-327 или 02 (с мобильного – 102).

UPD: Ребенка нашли с помощью сотрудников полиции, с ним все хорошо.