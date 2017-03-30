Детей-сирот отдавали под опеку людям без справок о судимости

В Костомукше прокуратура проверила работу местных органов опеки и попечительства и обнаружила ряд нарушений. Все они затрагивали права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В ряде случаев опекунами назначали людей, не предоставивших необходимые документы: медицинские заключения, справки об отсутствии судимости, свидетельства о праве собственности на жилье, автобиографии, акты обследования жилищно-бытовых условий и т. д.

Также были выявлены факты установления временной опеки с превышением шестимесячного срока. Это было связано с несвоевременной проверкой на соответствие кандидата в опекуны, пишет пресс-служба прокуратуры Карелии.

Кроме того, органы опеки и попечительства не принимали мер по защите имущественных прав детей. По мнению прокуратуры, обследование закрепленного за несовершеннолетними жилья было организовано неудовлетворительно.