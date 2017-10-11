Делом историка Юрия Дмитриева будет заниматься новый прокурор

Сегодня в Петрозаводском городском суде продолжается слушание дела историка Юрия Дмитриева, которого обвиняют в изготовлении детской порнографии.

Уже по традиции историка в коридоре суда встретили овациями. Он заявил, что чувствует себя прекрасно, насколько это возможно.

Как сообщает наш корреспондент из зала суда, в процессе по неизвестным причинам сменился прокурор. Новый с уголовным делом незнаком, поэтому адвокат подал ходатайство о его отводе.

Кроме того, адвокат Дмитриева подал ходатайство об очередной смене экспертной организации, которой поручили экспертизу снимков дочери историка.

Напомним, в сентябре адвокат Юрия Дмитриева выразил недоверие специалистам АНО «Центр социокультурных экспертиз», которые ранее признали фотографии приемной дочери Юрия Дмитриева порнографическими. По требованию защитника судья Марина Носова назначила комплексную экспертизу только девяти из 114 фотографий в одном из экспертных учреждений Санкт-Петербурга — Федеральном департаменте независимой судебной экспертизы. Как пишет «Новая газета», это коммерческая фирма с уставным капиталом в 10 тысяч рублей, зарегистрированная в жилой квартире.

Юрия Дмитриева обвиняют по трем статьям УК России: в изготовлении детской порнографии, в развратных действиях без применения насилия и хранении огнестрельного оружия. Обвиняемый находится под арестом с декабря 2016 года.