Дачник получил серьезные раны после встречи с медведем

Дачник, который в минувший понедельник пострадал от медведя, находится в Петрозаводской больнице скорой медицинской помощи в состоянии средней тяжести.

Медведь успел нанести мужчине скальпированную рану головы. Пострадавшему оказана хирургическая помощь, угрозы ампутации конечностей нет, сообщили в больнице.

Напомним, инцидент произошел в понедельник рядом с кооперативом «Лесовод» в Прионежском районе Карелии. Мужчина пошел в лес со своей собакой, которая почуяла медведя, залаяла, а потом забежала за своего хозяина. В результате мужчина оказался между собакой и медведем, и дикий зверь напал на него.

Отметим, что кооператив «Лесовод» находится рядом с другими дачами и поселками. Он соседствует с поселком Маткачи и Верховье.