Жителю Петрозаводска грозит 15 лет за убийство соседа по коммуналке

В Петрозаводский горсуд направлено уголовное дело в отношении 22-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве. Жертвой стал его сосед по коммунальной квартире, пишет пресс-служба Следственного комитета Карелии.

По версии следствия, в ночь на 17 ноября прошлого года обвиняемый, будучи пьяным, поссорился с соседом. Завязалась драка, в ходе которой один из мужчин ударил другого ножом. Потерпевший скончался на месте происшествия, а обвиняемый был задержан полицией.

Сейчас мужчина находится под стражей, ему грозит до 15 лет лишения свободы.