Жителю Петрозаводска дали пять лет условно за мошенничество с недвижимостью

51-летнего жителя Петрозаводска признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Суд определил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы условно, пишет пресс-служба следственного комитета Карелии.

Напомним, осужденный действовал в сговоре с двумя сообщниками, которые стали фигурантами отдельного уголовного дела. С 2010 по 2012 год аферисты предлагали займы людям, нуждавшимся в деньгах, а в качестве гарантии требовали у клиентов «фиктивно» оформить на них право собственности на недвижимость. О юридических последствиях такой сделки они, разумеется, не предупреждали.

Потерпевшие соглашались с предложенными условиями и в результате лишились принадлежавших им квартир без каких-либо выплат со стороны злоумышленников. Своими действиями обвиняемые причинили ущерб на сумму боле шести миллионов рублей.