Жителю Карелии грозит 4 года тюрьмы за картинку в интернете

Следком Карелии возбудил уголовное дело в отношении 20-летнего жителя Кеми, подозреваемого в возбуждении ненависти, вражды в отношении группы лиц по признакам расы, национальности, языка и происхождения.

По версии следствия, подозреваемый разместил на сайте в интернете изображения с текстами, которые по своему содержанию являются источником возбуждения ненависти и вражды. Информация стала доступна для просмотра неограниченному кругу лиц.

По делу проводятся следственные действия. Наказание за преступление предусматривает лишение свободы на срок до 4 лет.