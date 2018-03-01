Жителя Петрозаводска обвиняют в изнасиловании 10-летней девочки

Следственный отдел Петрозаводска возбудил и расследует уголовное дело в отношении 33-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в насильственных действиях сексуального характера и изнасиловании потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста, пишет пресс-служба Следкома Карелии.

По версии следствия, в 2013 году обвиняемый совершил насильственные действия сексуального характера и изнасиловал 10-летнюю родственницу своей сожительницы. За это преступление ему грозит до 20 лет лишения свободы. Сам обвиняемый сейчас находится под стражей.